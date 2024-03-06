Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:53

«Зенит» одержал третью победу подряд, обыграв «Парму»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Зенит» на выезде победил «Парму» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 83:73.

Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Перми Би Джей Джонсон, который набрал 19 очков. У петербуржцев больше всего очков на счету Сергея Карасева (18).

«Зенит» (20 побед и 9 поражений) располагается на третьем месте в турнирной таблице группы А. «Парма» (17 побед, 12 поражений) идет на пятой строчке.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Парма-Пари» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 73:83 (15:19, 18:20, 18:23, 22:21)

6 марта. Пермь. «УДС Молот».

Баскетбол
БК Зенит
БК Парма (Пермь)
2
2
Читайте также
Число зрителей на открытии Олимпиады-2024 в Париже сократили вдвое
Россиян не допустят на церемонию открытия Паралимпиады-2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Актер Илья Устюжанинов умер в возрасте 40 лет
Пленный ВСУ заявил о сокрытии командирами данных о погибших
В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Уралмаш» обыграл «Самару» и одержал пятую победу подряд

«Астана» с преимуществом в 6 очков победила «Минск»
Новости
RSS RSS
Все новости