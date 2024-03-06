«Зенит» одержал третью победу подряд, обыграв «Парму»

«Зенит» на выезде победил «Парму» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 83:73.

Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Перми Би Джей Джонсон, который набрал 19 очков. У петербуржцев больше всего очков на счету Сергея Карасева (18).

«Зенит» (20 побед и 9 поражений) располагается на третьем месте в турнирной таблице группы А. «Парма» (17 побед, 12 поражений) идет на пятой строчке.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Парма-Пари» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 73:83 (15:19, 18:20, 18:23, 22:21)

6 марта. Пермь. «УДС Молот».