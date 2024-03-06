«Уралмаш» обыграл «Самару» и одержал пятую победу подряд
«Уралмаш» дома победил «Самару» в матче второго этапа группы Б Единой лиги ВТБ — 89:83.
Самым результативным игроком встречи стал защитник екатеринбуржцев Стэнли Уиттакер, набравший 21 очко.
«Уралмаш» одержал пятую победу подряд и лидирует в группе Б Единой лиги ВТБ. «Самара» занимает второе место в таблице.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Самара» — 89:83 (23:18, 20:14, 22:26, 24:25)
У: Уиттакер (21), Эллис (19), Нэвелс (12), Даглас (12)
С: Роберсон (20), Ребич (14), Гудумак (14)
6 марта. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».
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