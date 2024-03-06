«Уралмаш» обыграл «Самару» и одержал пятую победу подряд

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«Уралмаш» дома победил «Самару» в матче второго этапа группы Б Единой лиги ВТБ — 89:83.

Самым результативным игроком встречи стал защитник екатеринбуржцев Стэнли Уиттакер, набравший 21 очко.

«Уралмаш» одержал пятую победу подряд и лидирует в группе Б Единой лиги ВТБ. «Самара» занимает второе место в таблице.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Самара» — 89:83 (23:18, 20:14, 22:26, 24:25)

У: Уиттакер (21), Эллис (19), Нэвелс (12), Даглас (12)

С: Роберсон (20), Ребич (14), Гудумак (14)

6 марта. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».