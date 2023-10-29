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Сегодня, 15:49

«Уралмаш» одержал победу над «Пари НН»

Алина Савинова
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«Уралмаш» на выезде обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:77.

Клуб из Екатеринбурга одержал 4 победы в текущем сезоне и на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице (11 очков после 7 игр). Нижегородская команда идет на 8-й позиции (9 очков в 6 встречах).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 77:91 (24:25, 17:19, 13:23, 23:24)

29 октября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».

П: Аллен (21), Воронцевич (21), Кози (13)

У: Эллис (22), Нэльсон (15), Нэвелс (11)

Баскетбол
БК Нижний Новгород
БК Уралмаш
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