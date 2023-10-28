Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:59

«Локомотив-Кубань» в гостях обыграл «Самару» в Единой лиге ВТБ

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Локомотив-Кубань» на выезде победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:83.

Самым результативным в составе гостей стал Захар Ведищев — 16 очков. У хозяев Джеймс Томпсон набрал 15 очков.

Краснодарцы одержали третью победу в 7 матчах и занимают 10-е место. У самарцев 4 победы и 3 поражения (6-е место).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 83:90 (16:28, 23:19, 21:24, 23:19)

«Самара»: Томпсон (15), Роберсон (14), Ребич (10), Гудумак (9), Платонов (6) — с.п., Хокинс (12), Далтон (10), Кулагин (7), Викторов.

«Локомотив-Кубань»: Барфорд (14), Уайт (13), Мартюк (9), Емченко (4), Узинский (2) — с.п., Ведищев (16), Акун-Перселл (15), Морган (9), Елатонцев (4), Квитковских (2), Щербенев (2).

28 октября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2023-2024/
БК Локомотив-Кубань
БК Самара
1
Читайте также
Анатомия легионеров РПЛ: кто страдает от лимита, как изменилось число иностранцев за 5 лет
Дацик нокаутом проиграл Романкевичу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Студентка в Иране умерла после возможного задержания в метро Тегерана
Организатора нападений на прохожих в Петербурге объявили в международный розыск
В Москве возбуждено уголовное дело после обнаружения младенца в квартире-свалке
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
Новости
RSS RSS
Все новости