«Локомотив-Кубань» в гостях обыграл «Самару» в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» на выезде победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:83.

Самым результативным в составе гостей стал Захар Ведищев — 16 очков. У хозяев Джеймс Томпсон набрал 15 очков.

Краснодарцы одержали третью победу в 7 матчах и занимают 10-е место. У самарцев 4 победы и 3 поражения (6-е место).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 83:90 (16:28, 23:19, 21:24, 23:19)

«Самара»: Томпсон (15), Роберсон (14), Ребич (10), Гудумак (9), Платонов (6) — с.п., Хокинс (12), Далтон (10), Кулагин (7), Викторов.

«Локомотив-Кубань»: Барфорд (14), Уайт (13), Мартюк (9), Емченко (4), Узинский (2) — с.п., Ведищев (16), Акун-Перселл (15), Морган (9), Елатонцев (4), Квитковских (2), Щербенев (2).

28 октября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».