«Самара» обыграла «Пари НН» в гостях
«Самара» на выезде переиграла «Пари НН» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:56.
Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Джеймс Томпсон, набравший 18 очков.
«Самара» с 22 победами занимает второе место в группе Б. «Пари НН» идет шестым, одержав 13 побед.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Самара» — 56:80 (15:20, 20:26, 6:19, 15:15)
10 апреля. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»
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