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«Самара» обыграла «Пари НН» в гостях

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«Самара» на выезде переиграла «Пари НН» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:56.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Джеймс Томпсон, набравший 18 очков.

«Самара» с 22 победами занимает второе место в группе Б. «Пари НН» идет шестым, одержав 13 побед.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Самара» — 56:80 (15:20, 20:26, 6:19, 15:15)

10 апреля. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2023-2024
Баскетбол
БК Нижний Новгород
БК Самара
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