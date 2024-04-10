«Уралмаш» на последних секундах вырвал победу у «Автодора»
«Уралмаш» на выезде переиграл «Автодор» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:85.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Нэльсон Тайрелл, набравший 21 очко.
«Уралмаш» с 25 победами занимает первое место в группе Б. «Автодор» идет третьим, одержав 18 побед.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
«Автодор» (Саратов) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 85:86 (19:19, 11:31, 29:20, 26:16)
10 апреля. Саратов. «ДС Кристалл»
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