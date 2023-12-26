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Сегодня, 09:35

Опрос генменеджеров Единой лиги ВТБ: Паскуаль — лучший тренер турнира

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Главный тренер «Зенита» Чави Паскуаль.
Фото БК «Зенит»

Анонимный опрос генменеджеров Единой лиги ВТБ, который провел «СЭ», выявил, что большинство (6 из 14) считают лучшим тренером турнира Чави Паскуаля из «Зенита».

Фото «СЭ»

Испанский тренер возглавляет клуб из Санкт-Петербурга четвертый полноценный сезон. На его счету победа в турнире (сезон-2021/22), а также два выхода в полуфинал (2020/21, 2022/23).

Три голоса у Велимира Перасовича, который впервые привел УНИКС к чемпионству (2022/23). По два — у наставников «Енисея» и ЦСКА Йовицы Арсича и Эмила Райковича соответственно. Один голос у российского специалиста Олега Киселева («Астана»).

Ксавьер Рэтан-Мэйс, Чави Паскуаль и&nbsp;Алексей Швед. Какой лимит на легионеров оптимальный? Кто лучший тренер? 38 вопросов руководителям клубов Лиги ВТБ

Баскетбол
БК Зенит
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