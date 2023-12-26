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Сегодня, 09:50

Генменеджеры клубов Лиги ВТБ считают, что ЦСКА выиграет Кубок Белова

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Баскетболисты ЦСКА.
Фото БК ЦСКА

Анонимный опрос генменеджеров Единой лиги ВТБ, который провел «СЭ», выявил, что большинство руководителей клубов считают ЦСКА фаворитом сезона.

Фото «СЭ»

В то, что команда Эмила Райковича возьмет Кубок Белова верят девять функционеров из 14. У «Зенита» три голоса, у действующих чемпионов из Казани и «Локомотива-Кубань» — по одному.

Напомним, что ЦСКА последний раз выигрывал Единую лигу ВТБ в сезоне-2020/21. Тогда командой руководил Димитрис Итудис, а в составе были Уилл Клайберн, Торнике Шенгелия, Никола Милутинов и Дэниэл Хэкетт.

В опросе поучаствовали руководители всех клубов Единой лиги.

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