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Сегодня, 09:20

Опрос генменеджеров Единой лиги ВТБ: Рэтан-Мэйс выиграл сразу в четырех номинациях

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник «Енисея» Ксавьер Рэтан-Мэйс.
Фото БК «Енисей»

Защитник «Енисея» Ксавьер Рэтан-Мэйс стал фаворитом среди игроков в опросе генменеджеров клубов Единой лиги ВТБ, который провел «СЭ». 29-летний канадец победил в номинации «лучший защитник» (7 из 14 голосов), «лучший легионер» (8 из 14) и «лучший трансфер» (13 из 14).

Фото «СЭ»

Также руководители клубов единогласно считают, что Рэтан-Мэйс станет лучшим снайпером регулярного чемпионата.

В текущем сезоне лидер красноярского клуба в среднем набирает 25,7 очка за игру. «Енисей» с показателем 11 побед / 8 поражений идет на пятом месте.

В опросе поучаствовали руководители всех клубов Единой лиги.

Ксавьер Рэтан-Мэйс, Чави Паскуаль и&nbsp;Алексей Швед. Какой лимит на легионеров оптимальный? Кто лучший тренер? 38 вопросов руководителям клубов Лиги ВТБ

Баскетбол
БК Енисей
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