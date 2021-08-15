Новый тренер УНИКСа прибыл в Казань
Новый главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прибыл в Казань вместе со своим ассистентом Миланом Каракашем, информирует пресс-служба клуба.
56-летний специалист скоро приступит к работе с казанской командой, которая выступит в следующем сезоне в Единой лиге ВТБ и Евролиге.
Последним клубом Перасовича была испанская «Баскония» в сезоне-18/19. До этого он также работал в «Анадолу Эфесе», «Валенсии» и «Цибоне». В 2014 году он привел «Валенсию» к победе в Еврокубке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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