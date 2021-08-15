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Новый тренер УНИКСа прибыл в Казань

15:54
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Новый главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прибыл в Казань вместе со своим ассистентом Миланом Каракашем, информирует пресс-служба клуба.

56-летний специалист скоро приступит к работе с казанской командой, которая выступит в следующем сезоне в Единой лиге ВТБ и Евролиге.

Последним клубом Перасовича была испанская «Баскония» в сезоне-18/19. До этого он также работал в «Анадолу Эфесе», «Валенсии» и «Цибоне». В 2014 году он привел «Валенсию» к победе в Еврокубке.

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Иван Шитик все материалы автора

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