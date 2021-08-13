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Мозгов приехал в Краснодар

07:15
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Центровой Тимофей Мозгов, который сейчас без клуба, вместе с семьей приехал в Краснодар. Жена баскетболиста Алла сообщила об этом в Instagram. В Краснодаре живут родители баскетболиста.

«Шевроле Тахо в Краснодаре», — написала Алла.

В прошлом сезоне Мозгов возобновил карьеру в «Химках», которые пропустят новый розыгрыш Единой лиги ВТБ.

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Евгений Козинов все материалы автора

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