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Ватутин считает, что в Европе нет тренеров сильнее Итудиса

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера Димитриса Итудиса этим летом.

Алексей Швед и&nbsp;Андрей Ватутин.«Переход Шведа не стоил нам существенных затрат. Изучаем варианты с еще одним подписанием«

— Согласитесь, основной критерий оценки работы тренера в больших клубах — результат, — подчеркнул в интервью «СЭ» Ватутин. — В этом плане к Димитрису претензий никаких. Команда постоянно на вершине, важно и то, что нынешний состав сформирован в результате большой совместной работы с Итудисом, с учетом его игровой концепции. Потому, во-первых, справедливо дать Димитрису еще два года контракта, чтобы полностью реализовать все идеи, во-вторых, сторонний специалист потратил бы огромное количество времени на перестройку системы. Допустим, мы решили бы все же «перезарядить» тренерский штаб, например, ради смены обстановки. Перемены ради перемен, назовем это так. Есть ли кандидатуры, которые гарантированно сильнее Итудиса? На мой взгляд, таких тренеров нет. К тому же это привело бы к дополнительной нагрузке на клуб, который сейчас занят решением огромного количества организационных проблем, связанных с аренами, переездом команд и офиса. Взять на себя дополнительный риск в таких условиях просто неумно.

50-летний Итудис возглавляет ЦСКА с 2014 года. За это время греческий специалист дважды выиграл Евролигу с московским клубом.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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