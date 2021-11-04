Стали известны сроки восстановление баскетболиста «Зенита» Шабазза Напьера
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в интервью «СЭ» рассказал, что разыгрывающий Шабазз Напьер близок к возвращению в строй.
30-летний американец получил повреждение голеностопа в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ с ЦСКА и пока не провел за сине-бело-голубых ни одной официальной игры.
«Изначально характер травмы Напьера не позволял говорить о конкретном сроке восстановления, в большинстве случаев он составляет три — шесть недель, — сказал Церковный «СЭ». — Только после острой стадии и снятия отека диагностика может сказать о точной степени повреждения и прогнозе. Реабилитация игрока идет хорошими темпами, задействованы лучшие специалисты и все самое современное оборудование. Однако мы ни в коем случае не хотим форсировать процесс и рисковать здоровьем игрока. Шабазз рвется в бой, он постоянно с командой. Пока он приступил к тренировкам с мячом по индивидуальной программе, а уже со следующей недели должен присоединиться к остальным и постепенно входить в ритм нагрузок. Надеюсь, что в ноябре увидим его в игре».
Напьер был выбран на драфте 2014 года под общим 24-м номером. Его статистика в 345 матчах НБА — 7,1 очка и 2,5 передачи.
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