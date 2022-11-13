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Сегодня, 16:00

«Минск» заключил контракты с двумя легионерами

Иван Шитик
Корреспондент
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Баскетбольный клуб «Минск» на официальном сайте объявил о подписании контактов с американским защитником Супримом Ханной и сербским форвардом Огги Пантовичем.

Ханна в сезоне-2019/20 выступал в G-Лиге НБА, а также провел 9 матчей за «Новосибирск», набирая в среднем 16,6 очка, 4,2 подбора и 4,0 передачи.

В прошлом сезоне американец играл в сербской команде «Колубара», набирая 14,2 очка, 2,7 подбора и 3,6 передачи в среднем за встречу.

Пантович в прошлом сезоне выступал за Университет Анкоридж. Показатели составили 15,9 очка, 8,4 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.

Источник: https://minskbasket.by/ru/news
БК Минск
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