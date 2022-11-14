Райкович считает «Нижний Новгород» опасным соперником

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился мнением о «Нижнем Новгороде», с которым его команда сыграет в рамках Единой лиги ВТБ.

«Нижний» — атлетичная команда, которая стала заметно лучше играть в недавних матчах. Они действительно опасны, если вы недостаточно сосредоточены. В недавней игре с «Зенитом» они отставали на 18 очков, но сделали рывок и довели игру до сложной концовки. У них достаточно глубокий состав в этом году, тот же костяк игроков и тот же тренер. Таким образом, вы должны быть в игре в течение 40 минут, чтобы добиться победы", — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова тренера.

ЦСКА встретится с «Нижним Новгородом» сегодня, 14 ноября. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

На данный момент команда Райковича с 18 очками лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Клуб из Нижнего Новгорода расположился на 7-й позиции (14 очков).