Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 11:23

Райкович считает «Нижний Новгород» опасным соперником

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился мнением о «Нижнем Новгороде», с которым его команда сыграет в рамках Единой лиги ВТБ.

«Нижний» — атлетичная команда, которая стала заметно лучше играть в недавних матчах. Они действительно опасны, если вы недостаточно сосредоточены. В недавней игре с «Зенитом» они отставали на 18 очков, но сделали рывок и довели игру до сложной концовки. У них достаточно глубокий состав в этом году, тот же костяк игроков и тот же тренер. Таким образом, вы должны быть в игре в течение 40 минут, чтобы добиться победы", — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова тренера.

ЦСКА встретится с «Нижним Новгородом» сегодня, 14 ноября. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

На данный момент команда Райковича с 18 очками лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Клуб из Нижнего Новгорода расположился на 7-й позиции (14 очков).

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2022-11-14-cska-pari-nn-news-preview/
БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
Эмил Райкович
0
Читайте также
Сестра самого дорого футболиста мира: служила в норвежской армии и похожа на брата
Норвежцы предлагают проводить лыжные соревнования без снега. Действительно — зачем он нужен?
AP показало фото привязанных к столбам жителей Херсона после прихода ВСУ
Reuters сообщило о визите Зеленского в Херсон
Ухаживающим за родственниками пенсионерам в России увеличат пенсию
Песков прокомментировал деятельность Рогозина в зоне СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Минск» заключил контракты с двумя легионерами
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости