«Самара» победила «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

«Самара» на выезде обыграла «Минск» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — 91:78.

Самарцы одержали третью победу в пяти матчах чемпионата и занимают 5-е место в турнирной таблице. Минчане потерпели четвертое поражение в турнире.

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МИНСК (Минск) — «Самара» — 78:91 (18:27, 21:21, 22:32, 17:11)

М: Огунгбеми-Джексон — 34 очка, Коско — 13 очков.

С: Далтон — 22 очка, Гудумак — 14 очков.

19 октября. Минск. «Минск-арена».