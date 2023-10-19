Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:59

«Самара» победила «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Самара» на выезде обыграла «Минск» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — 91:78.

Самарцы одержали третью победу в пяти матчах чемпионата и занимают 5-е место в турнирной таблице. Минчане потерпели четвертое поражение в турнире.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МИНСК (Минск) — «Самара» — 78:91 (18:27, 21:21, 22:32, 17:11)

М: Огунгбеми-Джексон — 34 очка, Коско — 13 очков.

С: Далтон — 22 очка, Гудумак — 14 очков.

19 октября. Минск. «Минск-арена».

БК Минск
БК Самара
0
Читайте также
Путин считает, что звать героев СВО на соревнования надо по зову сердца
Винисиус поддержал травмированного форварда сборной Бразилии Неймара
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УНИКС разгромил «Уралмаш»
Новости
RSS RSS
Все новости