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Сегодня, 21:57

«Астана» одержала победу над «Пари НН»

Алина Савинова
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«Астана» на выезде обыграла «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:73.

Самым результативным игроком встречи стал Джонсон Маркелл, выступающий за казахстанскую команду, — на его счету 24 очка. У хозяев больше всего очков набрал Кози Гленн (18).

После этой игры команда из Нижнего Новгорода идет на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 7 очков за 4 игры. Клуб из Астаны располагается на 8-й позиции (3 очка в двух встречах).

«Пари НН» 22 октября сыграет против «Енисея». «Астана» 25-го числа встретится с «Автодором».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» — «Астана» — 73:78 (23:20, 18:21, 19:15, 13:22)

19 октября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».

БК Астана
БК Нижний Новгород
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