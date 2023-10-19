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Сегодня, 20:44

УНИКС разгромил «Уралмаш»

Руслан Минаев
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УНИКС дома обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:67.

Казанцы одержали третью победу на старте чемпионата и лидируют в турнирной таблице.

«Уралмаш» проиграл три встречи из пяти и занимает 8-е место.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 94:67 (29:17, 23:21, 21:14, 21:15)

У: Лабери — 21 очко, Рэйнольдс — 18 очков, Димитриевич — 12 очков + 14 передач

УМ: Эллис — 20 очков, Нэвелс — 17 очков.

19 октября. Казань. «Баскет-Холл».

БК УНИКС
БК Уралмаш
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