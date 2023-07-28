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Сегодня, 15:33

«Минск» продлил контракты с Пантовичем и Микульским

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард Огнен Пантович и защитник Владислав Микульский продлили контракты с «Минском».

27-летний сербский баскетболист подписал однолетний контракт, а 25-летний Микульский заключил соглашение на два года.

В прошлом сезоне Огнен дебютировал за «Минск» в феврале 2023 года. Средняя статистика форварда в 9 играх Единой лиги ВТБ составила 4,4 очка, 2,8 подбора за 15 минут на паркете.

Для Микульского предстоящий сезон станет вторым в составе команды. В сезоне-2022/23 защитник впервые в своей карьере завоевал золотые медали чемпионата Беларуси и стал обладателем Кубка Беларуси. Средняя статистика игрка в 31 матче лиги ВТБ-2022/23 составила 4,2 очка, 1,9 подбора, 1,8 передачи за 15.8 минуты на площадке.

Источник: БК Минск
БК Минск
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