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Сегодня, 15:58

Черногорский защитник Иванович подписал контракт с «Руной»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник Никола Иванович стал игроком «Руны», сообщает пресс-служба московского клуба.

Последние два года 29-летний спортсмен выступал за «Црвену Звезду» в Евролиге и Адриатической лиге. В минувшем сезоне Евролиги он набирал в среднем 4,9 очка и 1,9 передачи за 16 минут на площадке.

Ранее Иванович играл за черногорскую «Будучность», сербскую «Мегу», греческий АЕК. Никола — двукратный чемпион Адриатической лиги, двукратный чемпион Сербии, шестикратный чемпион Черногории, трижды выигрывал Кубок Сербии и семь раз — Кубок Черногории.

Источник: БК Руна
баскетбол
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