Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Игры
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:17

«Минск» подписал контракт с центровым Кохом Баром

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Минск» подписал соглашение о сотрудничестве с центровым Кохом Баром, сообщает пресс-служба клуба

27-летний баскетболист будет играть а команду в сезоне-2023/24.

Кох Бар с 2016 по 2020 год выступал за команду колледжа Брэдли (NCAA, конференция долины Миссури, США). В мае 2020 года он подписал свой первый профессиональный контракт с «Vaerlose Blue Hawks» из датской баскетбольной лиги.

Два предыдущих сезона центровой провел в датской «Хорсенс ИК». В сезоне-2022/23 средняя статистика Бара в 33 играх составила 10,7 очка, 8,2 подбора, 1,7 блокшота, 1,2 передачи.

На международном уровне Бар выступает за национальную баскетбольную команду Южного Судана.

Источник: БК Минск
БК Минск
1
0
Читайте также
Дэвис и Смолкин выиграли турнир в Лейк-Плэсиде
Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Орландо Сити» в 1/16 финала Кубка лиг
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Астана» подписала контракт с форвардом Девином Дэвисом
Новости
RSS RSS
Все новости