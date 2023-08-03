«Минск» подписал контракт с центровым Кохом Баром

«Минск» подписал соглашение о сотрудничестве с центровым Кохом Баром, сообщает пресс-служба клуба

27-летний баскетболист будет играть а команду в сезоне-2023/24.

Кох Бар с 2016 по 2020 год выступал за команду колледжа Брэдли (NCAA, конференция долины Миссури, США). В мае 2020 года он подписал свой первый профессиональный контракт с «Vaerlose Blue Hawks» из датской баскетбольной лиги.

Два предыдущих сезона центровой провел в датской «Хорсенс ИК». В сезоне-2022/23 средняя статистика Бара в 33 играх составила 10,7 очка, 8,2 подбора, 1,7 блокшота, 1,2 передачи.

На международном уровне Бар выступает за национальную баскетбольную команду Южного Судана.