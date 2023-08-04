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Сегодня, 12:06

«Парма» подписала контракт с экс-игроком НБА Би Джей Джонсоном

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Парма» подписала контракт с бывшим игроком НБА Би Джей Джонсоном, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с американским форвардом рассчитано на один сезон.

В студенческие годы он выступал в командах в университетов Филадельфии и Сиракузы. Свою профессиональную карьеру Би Джей продолжил в командах НБА «Атланта», «Сакраменто» и «Орландо». Показатели в лиге — 3,8 очка и 1,8 подбора в среднем за встречу.

В сезоне-2020/21 попробовал свои силы в чемпионате Австралии за «Брисбен». В апреле 2022 года 27-летний баскетболист переехал в Европу, подписав контракт с «Бетисом». В прошлом сезоне чемпионата Испании он принял участие во всех 34 матчах, набирая в среднем 11,1 очка и 5,1 подбора за 27,5 минуты на паркете.

Источник: БК Парма
БК Парма (Пермь)
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