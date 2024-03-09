МБА на выезде обыграл «Минск»

МБА победил «Минск» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 73:60.

Самым результативным игроком встречи стал Джарред Огунгбеми-Джексон из белорусской команды, набравший 22 очка. У москвичей больше всего очков на счету Даниила Касаткина (21).

МБА занимает предпоследнее, 7-е место в группе Б. «Минск» замыкает турнирную таблицу.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

МИНСК (Минск) — МБА (Москва) — 60:73 (22:25, 18:27, 10:8, 10:13)

Минск: Огунгбеми-Джексон (22), Мотовилов (14), Коско (7)

МБА: Касаткин (21), Минченко (13), Лопатин (13)

9 марта. Минск. «Минск-арена».