МБА на выезде обыграл «Минск»
МБА победил «Минск» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 73:60.
Самым результативным игроком встречи стал Джарред Огунгбеми-Джексон из белорусской команды, набравший 22 очка. У москвичей больше всего очков на счету Даниила Касаткина (21).
МБА занимает предпоследнее, 7-е место в группе Б. «Минск» замыкает турнирную таблицу.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
МИНСК (Минск) — МБА (Москва) — 60:73 (22:25, 18:27, 10:8, 10:13)
Минск: Огунгбеми-Джексон (22), Мотовилов (14), Коско (7)
МБА: Касаткин (21), Минченко (13), Лопатин (13)
9 марта. Минск. «Минск-арена».
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