«Парма» прервала 7-матчевую серию побед УНИКСа

«Парма» дома обыграла УНИКС в матче второго этапа группы А Единой лиги ВТБ — 82:80.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Ненад Димитриевич, набравший 24 очка.

УНИКС потерпел первое поражение за последние 8 матчей. Казанцы продолжают лидировать в группе А Единой лиги ВТБ. «Парма» идет пятой в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Парма-Пари» (Пермь) — УНИКС (Казань) — 82:80 (20:24, 28:23, 14:19, 20:14)

П: Брайс (20), Джонсон (20), Ильницкий (18)

У: Димитриевич (24), Рэйнольдс (12), Найт (10), Бако (10)

9 марта. Пермь. «УДС Молот».