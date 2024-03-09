Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:19

«Парма» прервала 7-матчевую серию побед УНИКСа

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Парма» дома обыграла УНИКС в матче второго этапа группы А Единой лиги ВТБ — 82:80.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Ненад Димитриевич, набравший 24 очка.

УНИКС потерпел первое поражение за последние 8 матчей. Казанцы продолжают лидировать в группе А Единой лиги ВТБ. «Парма» идет пятой в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Парма-Пари» (Пермь) — УНИКС (Казань) — 82:80 (20:24, 28:23, 14:19, 20:14)

П: Брайс (20), Джонсон (20), Ильницкий (18)

У: Димитриевич (24), Рэйнольдс (12), Найт (10), Бако (10)

9 марта. Пермь. «УДС Молот».

Баскетбол
БК Парма (Пермь)
БК УНИКС
3
3
Читайте также
Марго Робби за роль «Барби» не попала в число номинантов на «Оскар»
Агутин поделился впечатлениями от документального фильма про Костомарова
Ученый оценил угрозу от произошедшей на Солнце вспышки
Пять человек пострадали в результате стрельбы возле кафе в Люберцах
Полина Гагарина сообщила о намерении приостановить концертную деятельность
Минобороны РФ показало уничтожение пусковой установки ЗРС С-300 украинской армии
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

МБА на выезде обыграл «Минск»
Новости
RSS RSS
Все новости