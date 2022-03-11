Лундберг объяснил решение покинуть баскетбольный ЦСКА

Защитник Иффе Лундберг объяснил свое решение покинуть баскетбольный ЦСКА. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

«Жаль, что из-за сложившейся ситуации мне пришлось принять очень трудное решение, решение, основанное на безопасности и благополучии моей семьи. Я хотел бы поблагодарить весь персонал ЦСКА, организацию и лично поблагодарить Андрея Ватутина, Наталию Фураеву и, самое главное, тренера Итудиса за то, что дали мне шанс и возможность дебютировать в Евролиге. Буду за это вечно признателен. Также хотел бы поблагодарить болельщиков ЦСКА: спасибо, что приняли меня, когда я попал в клуб в разгар сезона в прошлом году, спасибо, что поддерживали меня и мою семью во время нашего пребывания здесь. Спасибо за все», — цитирует Лундберга сайт ЦСКА.

Лундберг перешел в ЦСКА из польского клуба «Зелена-Гура» по ходу прошлого сезона. За «красно-синих» защитник сыграл 65 матчей со средними показателями за встречу 10,4 очка.