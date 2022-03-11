ЦСКА расторг контракт с датским защитником Лундбергом

ЦСКА расторг контракт с датским защитником Иффе Лундбергом по соглашению сторон, сообщает сайт московского баскетбольного клуба.

Датский баскетболист пополнил ряды красно-синих по ходу минувшего сезона, перейдя в ЦСКА из польской «Зелены-Гуры» в ранге одного из лучших бомбардиров Единой лиги ВТБ.

За москвичей Лундберг сыграл 65 матчей со средними показателями 10,4 очка, 2,4 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата, стал чемпионом России и лиги ВТБ, был выбран в сборную мира на Матч звезд лиги ВТБ.