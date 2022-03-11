Ватутин об уходе Лундберга: «ЦСКА стал для Иффе первой «большой» командой»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал новость о том, что клуб расторг контракт с защитник Иффе Лундбергом.

«ЦСКА стал для Иффе первой «большой» командой, здесь его лучшие качества увидели в Европе и во всем мире. Мы благодарны за его помощь в непростой ситуации прошлого сезона, когда ему пришлось с ходу адаптироваться к уровню Евролиги, и он стал одним из ключевых факторов нашего выхода в «Финал четырех». Мы рады, что для Иффе выступление за наш клуб стало важным шагом на пути к мечте, и я желаю ему добиться всех целей, которые он ставит перед собой», — цитирует Ватутина сайт ЦСКА.