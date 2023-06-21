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Сегодня, 11:52

«Локомотив-Кубань» продлил контракт с форвардом Сычковым

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив-Кубань» продлил контракт с форвардом Егором Сычковым, выступающим за клуб с 12 лет.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

21-летний игрок присоединился к системе «Локо» в 2013 году, за главную команду впервые сыграл в сезоне-2020/21. В минувшем сезоне форвард сыграл за команду 11 матчей в Единой лиге ВТБ, его средние показатели — 0,7 очка, 0,5 подбора, 0,3 передачи и 0,4 перехвата.

Также Сычков входит в расширенный состав сборной России — форвард принимал участие в июньском сборе национальной команды.

Источник: https://t.me/lokobasket/10437
БК Локомотив-Кубань
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