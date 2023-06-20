ЦСКА объявил о подписании защитника Михайловского

Защитник Никита Михайловский стал игроком ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с баскетболистом заключен по схеме «1+1» с возможностью аренды в другой клуб по итогам предсезонной подготовки. 22-летний Михайловский стал первым новичком команды в этом межсезонье.

«Для меня будет большой честью выступать за такой клуб как ЦСКА, это будет новый вызов и опыт в моей карьере. Рад оказаться именно в армейском клубе, учиться и работать с профессионалами своего дела. Вместе постараемся радовать болельщиков победами и красивой игрой. ЦСКА всегда будет первым», — сказал Михайловский.

В минувшем сезоне в составе «Автодора» он принял участие в 29 матчах Единой лиги ВТБ, в которых отмечался 6,3 очка, 3,1 подбора и 1,8 передачи за 18,6 минуты на площадке.