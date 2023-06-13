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Сегодня, 11:14

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с разыгрывающим Близнюком

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив-Кубань» подписал контракт с основным разыгрывающим сборной Республики Беларусь и «Минска» Владиславом Близнюком.

Срок контракта не сообщается.

24-летний Близнюк — воспитанник белорусского БГЭУ-РЦОП. В 2016 году он перешел в «Минск» и выступал за молодежные команды. С 2019 года он начал привлекаться к основному составу клуба. В том же году был включен в национальную сборную U-20.

В прошлом сезоне защитник провел в Единой лиге ВТБ 31 матч. Статистика игрока за 30 минут игрового времени составляла в среднем 11,8 очка, 4,4 передачи и 1,9 подбора.

В двух товарищеских матчах сборных Республики Беларусь и России 9 и 11 июня в Москве Близнюк в среднем набирал 12,5 очков, делал 3,5 передачи, 1,5 подбора и 1,0 перехвата.

Источник: БК Локомотив-Кубань
БК Локомотив-Кубань
БК Минск
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