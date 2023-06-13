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Сегодня, 11:02

Защитник Викторов перешел из «Енисея» в «Самару»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Иван Викторов перешел из «Енисея» в «Самару». Соглашение с игроком рассчитано на два сезона в формате «1+1».

Викторов провел пять сезон подряд в составе красноярского клуба.

В прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ защитник вышел на паркет в 32 встречах, средние показатели за 18 минут игрового времени составили 3,8 очка, 1,6 подбора и 0,6 передачи.

В составе сборной России принимал участие в чемпионатах Европы U-18 (2013) и U-20 (2015).

Источник: https://t.me/bc_enisey/1230
баскетбол
БК Енисей
БК Самара
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