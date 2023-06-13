Защитник Викторов перешел из «Енисея» в «Самару»

Защитник Иван Викторов перешел из «Енисея» в «Самару». Соглашение с игроком рассчитано на два сезона в формате «1+1».

Викторов провел пять сезон подряд в составе красноярского клуба.

В прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ защитник вышел на паркет в 32 встречах, средние показатели за 18 минут игрового времени составили 3,8 очка, 1,6 подбора и 0,6 передачи.

В составе сборной России принимал участие в чемпионатах Европы U-18 (2013) и U-20 (2015).