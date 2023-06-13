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Сегодня, 11:20

Сергей Моня принял решение завершить карьеру

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сергей Моня.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Форвард «Зенита» Сергей Моня принял решение завершить профессиональную игровую карьеру в возрасте 40 лет.

«Год назад Капитан Россия взял титул чемпиона Единой лиги вместе с «Зенитом» и спустя полгода снова пришел на помощь клубу, когда сине-бело-голубых преследовала череда травм. Каким бы ни был следующий шаг в карьере Капитана России, мы будем пристально следить. Спасибо за полтора года вместе, Сергей!», — говорится в сообщении клуба.

Свой последний официальный матч Моня провел за «Зенит» 10 января против «Локомотива-Кубань» (73:71).

Форвард за время карьеры играл за «Автодор», ЦСКА, «Портленд», «Сакраменто», «Динамо», «Химки» и «Зенит». Моня был выбран на драфте НБА 2004 года под 24-м номером. Он чемпион Европы 2007 года, заслуженный мастер спорта России, рекордсмен клуба «Химки» по числу проведенных матчей.

Сергей Моня и&nbsp;Душан Ивкович. Сергей Моня: «За день до матча бандиты угнали автомобиль с моей будущей женой. Выкинули ее за городом»
Источник: https://t.me/zenitbc/4253
ФК Зенит
Сергей Моня
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