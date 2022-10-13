ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» и вернулся в лидеры Единой лиги ВТБ
ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» на выезде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:64.
Самым результативным игроком стал защитник хозяев Захар Ведищев, который набрал 13 очков.
ЦСКА благодаря победе вернулся на первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Локомотив» потерпел второе поражение в сезоне и идет на девятом месте.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — ЦСКА (Москва) — 64:84 (22:14, 14:26, 15:20, 13:24)
Л: Ведищев (13), Узинский (12), Щербенев (11)
Ц: Мур (12), Швед (11), Жан-Шарль, Милутинов (оба — 10)
13 октября. Краснодар. «Баскет-холл».
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