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13 октября, 21:10

УНИКС нанес «Нижнему Новгороду» первое поражение и продлил свою серию до 3 побед подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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УНИКС обыграл «Нижний Новгород» на выезде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 75:57.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Ненад Димитриевич, набравший 19 очков.

«Нижний Новгород» потерпел первое поражение в сезоне и идет на четвертом месте в турнирной таблице, УНИКС лидирует с 3 победами в 3 матчах.

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Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — УНИКС (Казань) — 57:75 (16:18, 6:21, 20:15, 15:21)

Н: Лав (10), Беленицкий, Апич (оба — 7)

У: Димитриевич (19), Рэйнольдс (15), Зайцев (10)

13 октября.

БК Нижний Новгород
БК УНИКС
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