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Сегодня, 00:36

Лукич назвал причины поражения «Нижнего Новгорода» от УНИКСа

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение от УНИКСа (57:75) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить соперника с заслуженной победой. К сожалению, похоже, мы сегодня установили антирекорд Единой Лиги ВТБ по потерям. Были у них и объективные причины — агрессивная защита некоторых игроков УНИКСа, но были минимум десять ошибок на ровном месте, которые я не могу объяснить. Именно они и стали ключевым фактором нашего поражения. Жаль, что в этом матче мы потеряли Ивана Стребкова и Дмитрия Хвостова из-за травм. Поэтому в следующей очень важной игре против «Самары» будет очень интересно», — цитирует пресс-служба клуба Лукича.

После трех матчей УНИКС с тремя победами в трех встречах идет на втором месте в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с двумя победами располагается на четвертой строчке.

Источник: https://nn-basket.ru/news/nizhegorodczy-ne-smogli-ostanovit-drakonov/
БК Нижний Новгород
БК УНИКС
Зоран Лукич
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