Лимонов дисквалифицирован на четыре года за допинг
13:13
Российская федерация баскетбола на основании решения РУСАДА дисквалифицировала спортсмена Артема Лимонова на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
21-летний Лимонов отстранен за нарушение п. 2.1 «Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена».
Лимонов выступал за молодежные команды саратовского «Автодора» и красноярского «Енисея».
Единая лига ВТБ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...