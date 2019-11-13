Лимонов дисквалифицирован на четыре года за допинг

Российская федерация баскетбола на основании решения РУСАДА дисквалифицировала спортсмена Артема Лимонова на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

21-летний Лимонов отстранен за нарушение п. 2.1 «Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена».

Лимонов выступал за молодежные команды саратовского «Автодора» и красноярского «Енисея».

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