Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 12:32

Лев Лещенко выступит на Матче звезд Единой лиги ВТБ-2023

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российские эстрадные певцы Лев Лещенко и Татьяна Буланова выступят на Матче звезд Единой лиги ВТБ в 2023 году.

«ВТБ-Арена превратится в настоящую машину времени, которая перенесет участников события в четыре разных десятилетия развития баскетбола: 1980-е, 1990-е, 2000-е годы и современность. Каждая четверть матча будет отмечена собственным музыкальным и визуальным оформлением, а главное — правила игры будут соответствовать эпохе, в которой играют баскетболисты.

Дух времени будут задавать артисты: в части 1980-х зрители споют вместе со Львом Лещенко, в 1990-х их ждет проникновенный вокал Татьяны Булановой, в 2000-е они вернутся вместе с группой «Отпетые мошенниками», а в финальном сегменте Лев Лещенко объединится с хип-хоп исполнителем Loc-Dog», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы ВТБ.

Мероприятие состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/17034649
0
Читайте также
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пашутин: «Защита и подбор — два ключевых момента, которые позволили «Енисею» заслужено победить»
Новости
RSS RSS
Все новости