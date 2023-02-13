Лев Лещенко выступит на Матче звезд Единой лиги ВТБ-2023

Российские эстрадные певцы Лев Лещенко и Татьяна Буланова выступят на Матче звезд Единой лиги ВТБ в 2023 году.

«ВТБ-Арена превратится в настоящую машину времени, которая перенесет участников события в четыре разных десятилетия развития баскетбола: 1980-е, 1990-е, 2000-е годы и современность. Каждая четверть матча будет отмечена собственным музыкальным и визуальным оформлением, а главное — правила игры будут соответствовать эпохе, в которой играют баскетболисты.

Дух времени будут задавать артисты: в части 1980-х зрители споют вместе со Львом Лещенко, в 1990-х их ждет проникновенный вокал Татьяны Булановой, в 2000-е они вернутся вместе с группой «Отпетые мошенниками», а в финальном сегменте Лев Лещенко объединится с хип-хоп исполнителем Loc-Dog», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы ВТБ.

Мероприятие состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.