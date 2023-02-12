Пашутин: «Защита и подбор — два ключевых момента, которые позволили «Енисею» заслужено победить»
Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение от «Енисея» (76:81) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Игра была сложная. Мы знали, что так будет, — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Пашутина. — В первом круге в Красноярске нам тоже было играть физически сложно. К такой игре готовились, в начале держали ритм, хорошо защищались. Но потом позволили подбирать на своем щите и дали соперникам много очков второго шанса. «Енисей» затянул нас в свой баскетбол: тягучий, с большим физическим контактом. И, конечно, наш процент реализации трехочковых сегодня был не самым высоким. Защита и подбор — два ключевых момента, которые позволили «Енисею» заслужено победить».
«Енисей» прервал трехматчевую победную серию «Пармы». Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ красноярский клуб проведет с «Самарой» на выезде 28 февраля. «Парма» примет «Автодор» 26 февраля.