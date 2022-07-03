Кулагин прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Защитник Дмитрий Кулагин прокомментировал продление контракта с «Зенитом».

«Искренне рад продолжить выступать за «Зенит»! Предыдущий сезон был непростым во всех отношениях, но мы смогли преодолеть трудности, и все вместе написали новую главу в нашей общей истории! Благодаря доверию руководства клуба и тренера Паскуаля, болельщикам и их поддержке я смогу быть частью команды и показать свой лучший баскетбол в следующих сезонах. Вперед, к новым победам!» — цитирует Кулагина сайт питерцев.

30-летний баскетболист продлил соглашение с клубом на 2 сезона.

«Дмитрий нас просто выручил в прошедшем чемпионате, взяв на себя роль основного разыгрывающего с первых же игр. Несмотря на то, что ему было очень сложно из-за того, что перед этим он целый сезон пропустил, он не просто справился со своей ролью, а стал ключевым фактором в ряде игр. Уверен, что и в будущем Дмитрий способен прибавить в своих кондициях и принести большую пользу команде», — добавил генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.