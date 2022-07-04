«Парма» подписала контракт с американским защитником Алленом

«Парма» подписала однолетний контракт с американским защитником Брайоном Алленом, информирует пресс-служба пермского клуба.

«Брайон Аллен — универсальный игрок, настоящий комбогард, который может играть на позиции первого и второго номера, — цитирует пресс-служба «Пармы» главного тренера клуба Евгения Пашутина. — Он хорошо проявляет себя в защите, обладает агрессивным стилем игры, отлично действует в проходе и в игре один на один, также важно и то, что игрок уверенно чувствует себя в решающие моменты игры. Брайон отлично владеет мячом в быстром прорыве, хорошо видит игровое поле, всегда нацелен на атаку и обладает острой передачей. Считаю, что с таким игроком как Брайон Аллен мы станем еще сильнее».

В сезоне-2021/22 30-летний Аллен выступал за клуб израильской баскетбольной премьер-лиги «Хапоэль Эйлат». Защитник в среднем набирал 16 очков, 3.3 подбора, 4.1 передачу и 1.5 перехвата за 31 минуту на паркете.

«Парма» в прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ дошла до четвертьфинала плей-офф, где уступила «Локомотиву-Кубань» в серии (3:0).