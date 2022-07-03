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Сегодня, 17:33

«Зенит» продлил контракт с Дмитрием Кулагиным

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» продлил контракт с Дмитрием Кулагиным. Новое соглашение с защитником рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщает сайт клуба.

В составе «Зенита» Дмитрий стал чемпионом Единой лиги ВТБ, отыграв практически во всех матчах плей-офф.

Средние показатели в Единой лиге ВТБ в сезоне-2021/22: 7,2 очка за игру (50% двухочковых, 37% трехочковых, 76,4% штрафных), 2,0 подборов, 3,4 передачи за 20 игровых минут.

В ноябре 2021 года Кулагин был включен в расширенный состав сборной России для участия в подготовке к матчам квалификации Кубка мира-2023 и принял участие в игре против исландцев, в котором набрал 5 очков и отдал 4 передачи.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6235
БК Зенит
Дмитрий Кулагин
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