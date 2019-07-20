Костас Куфос: "Здорово, что мне доведется сыграть за один из лучших клубов Европы"

Новичок ЦСКА​ Костас Куфос признался, что следил за европейским баскетболом, когда играл в НБА. В пятницу было объявлено о подписании двухлетнего контракта с 30-летним греком.

– Здорово, что мне доведется сыграть за один из лучших клубов Европы, – цитирует пресс-служба клуба Куфоса. – Выступая в НБА, я следил за европейским баскетболом и знаю, что команда добилась больших успехов в последние годы. Восхищен тому, что мне придется выступать под руководством тренера Димитриса и вместе будущими товарищами по команде, что мне выпал шанс развиваться как игроку. Уверен, это будет хороший опыт.

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