ЦСКА подписал экс-партнера Кириленко по "Юте"

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с центровым Костой Куфосом. Соглашение рассчитано на два года с опцией расторжения через год по инициативе клуба либо игрока (только в случае предложения из НБА).

30-летний американец греческого происхождения будет впервые выступать в Европе. Он провел 11 сезонов в НБА, выступая за "Юту", "Миннесоту", "Денвер", "Мемфис" и "Сакраменто". Всего за плечами Костаса 723 матча в НБА при средней статистике 5,7 очка и 5,0 подбора.

Его лучшим достижением на международном уровне является бронза Евробаскета-2009, а последнее появление в составе сборной Греции датируется 2016 годом, когда он участвовал в квалификационном турнире Олимпиады.

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