«Кириленко не подвел». Генеральный директор «Химок» поделился мнение о выборах президента РФБ
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов поделился мыслями о переизбрании Андрея Кириленко на пост президента РФБ. Функционер отметил, что правление Кириленко во время первого срока было отмечено позитивными изменениями.
— Если резюмировать его пятилетнее пребывание во главе РФБ, то было гораздо больше положительных моментов, чем негативных, — цитируют Астахова «Известия». — Понятно, что есть ещё много над чем работать, но не стоит забывать, что пять лет назад российское баскетбольное сообщество доверило РФБ человеку без управленческого опыта. И Андрей не подвел. Хочу пожелать ему удачи в реализации новых проектов, которых, я знаю, очень много. А мы, баскетбольный клуб «Химки», со своей стороны готовы оказывать РФБ максимально возможную поддержку.
Андрей Кириленко был переизбран на четыре года. Он возглавляет РФБ с августа 2015 года.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1050806/timur-ganeev/vtoroi-poshel-pochemu-kirilenko-pereizbran-prezidentom-rfb