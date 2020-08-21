«Кириленко не подвел». Генеральный директор «Химок» поделился мнение о выборах президента РФБ

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов поделился мыслями о переизбрании Андрея Кириленко на пост президента РФБ. Функционер отметил, что правление Кириленко во время первого срока было отмечено позитивными изменениями.

— Если резюмировать его пятилетнее пребывание во главе РФБ, то было гораздо больше положительных моментов, чем негативных, — цитируют Астахова «Известия». — Понятно, что есть ещё много над чем работать, но не стоит забывать, что пять лет назад российское баскетбольное сообщество доверило РФБ человеку без управленческого опыта. И Андрей не подвел. Хочу пожелать ему удачи в реализации новых проектов, которых, я знаю, очень много. А мы, баскетбольный клуб «Химки», со своей стороны готовы оказывать РФБ максимально возможную поддержку.

Андрей Кириленко был переизбран на четыре года. Он возглавляет РФБ с августа 2015 года.