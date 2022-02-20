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Сегодня, 18:25

Иван Ургант включен в Зал славы Единой лиги ВТБ

Иван Шитик
Корреспондент

Незадолго Матча звезд-2022 прошла церемония введения в Зал славы Единой лиги ВТБ. Членами зала славы стали 5 знаковых для лиги личностей.

Игроки: Бранко Миркович, Константинас Каймакоглу.

Тренер: Василий Карасев.

Функционер: Александр Хайретдинов.

Комментатор: Иван Ургант.

Впервые Зал славы Единой лиги ВТБ был представлен за день до Матча звезд-2019. В него вошли 10 именитых игроков и тренеров. В 2020-м году в зал славы вошли еще 5 игроков и функционеров, в 2021-м — 3 игрока и комментатор.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/zal-slavy-2022-kostas-kajmakoglu-branko-mirkovich-vasilij-karasev-aleksandr-hajretdinov-i-ivan-urgant/
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