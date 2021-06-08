Источник: американский защитник «Локомотива-Кубани» отказался переходить в ЦСКА

Защитник «Локомотива-Кубани» Найджел Уильямс-Госс получил предложение от ЦСКА. Однако 26-летний американец отказался переходить в московский клуб, утверждает Defenca Central.

У баскетболиста также есть вариант с «Реалом». И он хочет уехать играть в Испанию.

Уильямс-Госс подпишет контракт с мадридским клубом на два года.

В прошедшем сезоне баскетболист набирал в составе «Локомотива» в среднем 17 очков и 5,2 передачи за игру.