Итудис: «Ожидаем, что третий матч с УНИКСом будет сложным»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против УНИКСа (76:57).
«Поздравляю команду, мы сегодня показали разные лица в защите и нападении, но при этом мы были очень стабильны в обороне. УНИКС не смог набрать даже 17 очков в каждой из четвертей. Это при том, что в первой игре набирал гораздо больше, особенно в последней четверти. В первой половине мы попали 62% трехочковых, при этом мы плохо атаковали с других дистанций, мы бросили 57% штрафных, 31% двухочковых. Да, у нас есть много хороших снайперов, но иногда бывает, что мячи не попадают в кольцо. При этом у нас была возможность и желание поддерживать каждый из бросков. В первой половине мы взяли 11 подборов на щите УНИКСа, а они — 10. Мы очень сильно начали третью четверть, 10 владений подряд УНИКС не мог забить, мы сдержали их.
Мы ведем 2-0, но мы понимаем, какая команда нам противостоит, она играет уже второй финал в этом сезоне. И мы ожидаем, что третий матч будет сложным. Мы собраны, мы не видим еще здесь трофея, его еще нужно завоевать и мы считаем, что мы можем играть еще лучше", — цитирует Итудиса официальный сайт УНИКСа.
ЦСКА ведет в финальной серии 2-0. Следующий матч состоится 10 июня в Москве.
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Дополнительная информация:
https://www.unics.ru/news/unics/?id=u-nas-est-eshchye-odin-shans-
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