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Источник: ЦСКА близок к подписанию защитника «Басконии»

19:45
Пиеррии Хенри. Фото БК УНИКС.
Пиеррии Хенри. Фото БК УНИКС.
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ЦСКА близок к подписанию защитника Пиеррии Хенри, сообщает Mundo Deportivo.

В его лице московский клуб видит потенциальную замену разыгрывающему Майку Джеймсу, который не вернется в команду при нынешнем главном тренере Димитрисе Итудисе.

28-летний американец последние несколько лет выступал за испанскую «Басконию». Он уже имеет опыт выступления в России. С 2018 по 2019 году Хенри играл за казанский УНИКС.

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