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«Автодор» подписал американского форварда

15:53
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Американский баскетболист Ди Джей Фандерберк стал игроком «Автодора», сообщает сайт саратовского клуба.

Соглашение с 24-летним форвардом рассчитано на один сезон. Для Фандерберка это первый профессиональный контракт в карьере.

Ранее он три сезона выступал в американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), а также этим летом играл за «Юту» в летней лиге НБА.

Дополнительная информация:

http://www.avtodor.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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