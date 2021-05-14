«Химки» могут прекратить выступление в Единой лиге ВТБ со следующего сезона

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» могут прекратить участие в Единой лиге ВТБ со следующего сезона.

«Химки» — коммерческий клуб, и его проблемы известны. У нас же есть полностью вся система подготовки, училище олимпийского резерва. Если в следующем году не будет привычного нам клуба «Химки» в Единой лиге ВТБ, то мы создадим в области и будем играть — не соревнования Единой лиги, но на ступеньку пониже. Но в любом случае все наши спортсмены, которые проходят подготовку в училищах, спортшколах, будут принимать участие в соревнованиях. Подмосковье — баскетбольный регион, этот вид спорта любят, у нас создана система подготовки спортрезерва, и это важная для нас история. Точно не потеряемся", — приводит ТАСС слова Терюшкова.

В феврале Евролига временно запретила «Химкам» регистрировать новых игроков из-за нарушений правил финансового fair play.

В сезоне-2020/21 «Химки» вылетели в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, уступив «Локомотиву-Кубани» в серии до двух поражений (счет в серии — 0:2). Подмосковная команда заняла последнее место по итогам регулярного чемпионата Евролиги.