«Химки» могут прекратить выступление в Единой лиге ВТБ со следующего сезона
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» могут прекратить участие в Единой лиге ВТБ со следующего сезона.
«Химки» — коммерческий клуб, и его проблемы известны. У нас же есть полностью вся система подготовки, училище олимпийского резерва. Если в следующем году не будет привычного нам клуба «Химки» в Единой лиге ВТБ, то мы создадим в области и будем играть — не соревнования Единой лиги, но на ступеньку пониже. Но в любом случае все наши спортсмены, которые проходят подготовку в училищах, спортшколах, будут принимать участие в соревнованиях. Подмосковье — баскетбольный регион, этот вид спорта любят, у нас создана система подготовки спортрезерва, и это важная для нас история. Точно не потеряемся", — приводит ТАСС слова Терюшкова.
В феврале Евролига временно запретила «Химкам» регистрировать новых игроков из-за нарушений правил финансового fair play.
В сезоне-2020/21 «Химки» вылетели в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, уступив «Локомотиву-Кубани» в серии до двух поражений (счет в серии — 0:2). Подмосковная команда заняла последнее место по итогам регулярного чемпионата Евролиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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